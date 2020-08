Man duwt visser in het water in Dongen en steelt zijn fiets

Dak­scout-ses­sies in volle gang: ‘Het is niet meer de vraag óf een daktuin in Tilburg lukt, maar waar’

20 augustus Do 20 aug: Daar sta je dan: bovenop hotel Mercure om te kijken of er wellicht een weelderige daktuin op kan bloeien. Het plan van Mirjam Slob voor een daktuin midden in de stad stond begin mei nog in de kinderschoenen, die zijn inmiddels ingeruild voor zevenmijlslaarzen.