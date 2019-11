Man en vrouw vervalsen prijsetiketten in bouwwinkel Tilburg

Eis: drie maanden cel voor Hongaren die Tilburger in elkaar sloegen

15:15 BREDA - Vanwege een zware knokpartij op de Heuvelring in Tilburg is dinsdag bij de rechtbank in Breda drie maanden cel geëist tegen twee Hongaren. De twee sloegen een Tilburger in elkaar die eerst per ongeluk tegen ze op fietste.