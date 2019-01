Man gaat politie in Tilburg te lijf met balk

Vuurwerk­vrije zones in Tilburg nog niet erg vuurwerk­vrij

0:34 TILBURG - De proef met de vuurwerkvrije zones in Tilburg stelt feitelijk nog weinig voor. Dat is de conclusie na een rondje langs de vijf aangewezen locaties. In de Manderveenstraat werd op oudjaarsavond al volop geknald. In de andere vier vuurwerkvrije zones was het rustiger, al leek dat niet overal door de proef te komen.