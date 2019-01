Man gewond bij botsing tegen boom in Tilburg: auto komt op zijn kant terecht

KAART Sloop van D’n Donk hangt in Moergestel nog, maar ook de omgeving is turbulent

16:58 OISTERWIJK - Het staat ‘vrij rigoureus’ in het collegestuk, beaamt wethouder Dion Dankers, maar sloop van verenigingsgebouw D’n Donk is voor hem geen uitgemaakte zaak. ,,In elk geval gaan we daar pas toe over nadat een oplossing voor alle huidige gebruikers is gevonden.”