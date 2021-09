Man gewond bij val met scooter in Berkel-Enschot

Wéér gaat het mis op ‘die kruising’ in Biezenmor­tel, net voordat íe eindelijk wordt aangepakt

31 augustus BIEZENMORTEL - Weer een ongeluk op de Brabantsehoek in Biezenmortel. Dinsdag botsten een motorrijder en een auto op elkaar, precies op de plek waar in juni nog een fatale aanrijding plaatsvond. Het kruispunt wordt binnenkort aangepakt. Buurtbewoner Gerard Verhoeven: ,,Als ik dit zie, denk ik: we zijn er nog niet.”