Man gewond bij vermoedelijke steekpartij in Tilburg, dader nog niet gepakt

Burgemees­ter Weterings: ‘Niet elke Poolse supermarkt reden tot zorg’

12 januari TILBURG - Er is geen reden om iedere Poolse supermarkt in Tilburg als een reden tot zorg te beschouwen, maar waar dat nodig is heeft de politie voorzorgsmaatregelen getroffen. Dat zei burgemeester Theo Weterings maandag in een reactie op vragen van Lokaal Tilburg.