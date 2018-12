Man gewond door ongeluk op kruising in Tilburg

Man met mes in wang gestoken na ruzie op Heuvel in Tilburg, wordt agressief tegen hulpverle­ners

9:33 TILBURG - Een 28-jarige man uit de gemeente Neder-Betuwe is in Tilburg gewond geraakt nadat hij in zijn wang is gestoken tijdens een ruzie. Dat gebeurde op de Heuvel, rond 00.45 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Een 43-jarige man zonder vast woon- of verblijfadres is aangehouden.