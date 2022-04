Man gewond naar het ziekenhuis na mishandeling door 37-jarige Tilburger

Geen stoffig fabrieks­ter­rein, maar een gebouw van hout: na 157 jaar is Havep verhuisd

GOIRLE - Ze gaan van zes hectare naar nauwelijks twee hectare. Maar niemand bij Havep zal je horen klagen over de verhuizing van het bedrijf naar nieuwbouw de Parallelweg in Goirle. Ook al laten ze 157 jaar aan historie achter in de Bergstraat.

22 april