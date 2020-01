Man in gezicht gestoken tijdens ruzie in Tilburgse straat

Overvallen bejaarde uit Tilburg in rechtszaal tegen verdachte: ‘Jij was het!’ Verdachte: ‘Ik was het niet’

14:23 BREDA - ,,Ja, hij was samen met Ad en Mike in mijn huis”, zei een 75-jarige Tilburger donderdag in de rechtszaal in Breda, wijzend naar de 45-jarige verdachte uit Vessem. Drie mannen pleegden op 1 augustus 2014 een gewelddadige overval bij de man. Maar de verdachte is even helder als de Tilburger: ,,Ik was het niet.’'