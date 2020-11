Man in psychose neemt begeleider zorginstelling Tilburg in nekklem

BREDA/TILBURG - Een begeleider van zorginstelling Chapeau Woonkringen in Tilburg is zwaar mishandeld door een bewoner. De medewerker werd in een nekklem genomen en hield aan de belaging een hersenschudding, whiplash en gebroken tand over. Maar de strafzaak ging op de valreep niet door.

De 34-jarige verdachte handelde volgens een psychiater en psycholoog in een psychose. Kennelijk had hij het waanbeeld dat een andere bewoner, die eerder met een mes voor zijn deur stond, was gestuurd door de begeleider. Bovendien was hij teleurgesteld over het niet doorgaan van een gesprek met een psychiater. De begeleider werd op 18 juni de dupe van zijn opgekropte frustraties.

Het heftige incident deed zich voor in de vestiging van Chapeau aan de Goirkestraat. De beklaagde duwde, aldus de aanklacht, met kracht een tafel tegen het slachtoffer. Die viel en werd vervolgens geschopt en gestompt. De bewoner nam hem in een nekklem en kneep zijn keel langere tijd dicht. De verdachte wordt ook nog bedreiging en mishandeling in een Jumbo-vestiging, begin dit jaar, ten laste gelegd.

Ontoerekeningsvatbaar

De inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Breda ging echter niet door. De officier van justitie vroeg om aanhouding. Dit omdat de verdachte volgens de gedragsdeskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar is. De eis zal dus ook draaien om mogelijke behandeling. De aanklager wil advies over een zorgmachtiging, dus verplichte zorg. Volgens haar is de veiligheid binnen een reguliere instelling afdoende als de man dwangmedicatie krijgt.

Advocaat Geoffrey Woodrow voerde aan dat ook binnen het strafrecht zo’n machtiging kan worden afgegeven. Maar daarvoor ontbreekt volgens de rechters een degelijk zorgplan. De verdachte zit nu in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Vught. Een absoluut ongeschikte plek, aldus zijn raadsman. Hij vroeg schorsing van het voorarrest zodat zijn cliënt direct naar een zorginstelling kan. De rechtbank ging daar niet in mee.