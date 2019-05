Man in scootmobiel aangereden door auto bij Albert Heijn in Tilburg

Roep om meer bier wordt in Goirle beantwoord met brouwhuis

12:12 GOIRLE - 15.000 liter bier hebben ze al gebouwen. Via een gastbierbrouwerij in Utrecht gingen hun drie ambachtelijk gebrouwen bieren het land in. Straks kunnen ze aan de slag in een eigen onderkomen: Brouwerij Nicolaas op de Natuurpoort Goirle aan de Turnhoutsebaan. Op Hemelvaartsdag wordt die geopend.