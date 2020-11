Man knalt dronken en zonder rijbewijs tegen boom; taakstraf en ontzegging.

Seniorenap­par­te­men­ten Poirters­straat kunnen door naar de raad van Oisterwijk

10 november OISTERWIJK - Het nieuwe appartementengebouw op de hoek van de Poirtersstraat en Moergestelseweg in Oisterwijk kan door naar de gemeenteraad. Een jaar nadat het college het licht op groen had gezet, is het bestemmingsplan klaar.