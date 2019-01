Man komt goed weg na ongeluk waarbij auto op zijn kant terechtkomt in Udenhout

Tilburg krijgt weer nieuwjaars­re­cep­tie

18:58 TILBURG - Tilburg krijgt weer een openbare nieuwjaarsbijeenkomst, in welke vorm gaan B en W. gaan nog bezien. ,,We denken bij voorbeeld aan een steeds wisselende plek of wijk of buurt”, zei burgemeester Weterings maandag tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad.