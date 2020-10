Man krijgt 3,5 jaar cel na steken partner in Kaatsheuvel

BREDA\KAATSHEUVEL - Sami G. uit Kaatsheuvel heeft vrijdag drieënhalf jaar cel gekregen, omdat hij op 15 februari zijn vrouw, die wilde scheiden, neerstak in de Adam van Noortstraat. Een halfjaar ervan is voorwaardelijk. De rechtbank in Breda veroordeelde hem voor een poging tot doodslag.

De vrouw werd vijf keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Dat kwam vooral omdat de vader van de verdachte de slaapkamer binnenkwam toen hij geschreeuw hoorde. Hij pakte het mes, waardoor mogelijk erger of zelfs fataal letsel werd voorkomen. De steekpartij gebeurde in de woning van de ouders van de verdachte, waar de vrouw in die tijd woonde.

Andere lezing

Het echtpaar, met twee kinderen, had al een paar jaar problemen. Beide echtelieden hadden daarover een andere lezing. De man zei dat hij werd mishandeld en emotioneel gechanteerd. De vrouw gaf aan dat juist hij haar in een keurslijf dwong binnnen het huwelijk: ,,Ook al zou er sprake zijn van fysiek geweld naar mij toe, ik hoorde mijn mond te houden. Ik ben door jullie onder druk gezet en bedreigd om niks over mijn familiesituatie te vertellen.”

Kinderen

De rechtbank ging niet heel erg in op de situatie in de woning. Wel oordeelde de rechter dat de straf iets lager is dan normaal vanwege de situatie met huiselijk geweld. Normaal zou de rechter vijf jaar cel opleggen. Dat werd nu minder. Wel is het onvoorwaardelijke deel nog altijd een halfjaar meer dan was geëist.

Quote De verdachte heeft de kinderen in een verschrik­ke­lij­ke positie gebracht Rechtbank Breda

De rechtbank ging nadrukkelijk in op de kinderen van het echtpaar. ,,Niet alleen zij is het slachtoffer, maar ook de kinderen. De verdachte heeft de kinderen in een verschrikkelijke positie gebracht, wat mogelijk leidt loyaliteitsconflict. Momenteel wonen de kinderen bij de ouders van de verdachte, omdat de rechter ze eerder al onder toezicht heeft geplaatst. De vrouw mag ze niet zonder begeleiding zien.

Omdat de man door deskundigen als verminderd toerekeningsvatbaar wordt beschouwd, zal de man zich ook moeten laten behandelen aan zijn persoonlijke problemen.