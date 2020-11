Man laat zijn hond uit in Tilburg en wordt beroofd

Op zoek naar eerste baan of stage? Studenten kunnen nu digitaal bij Tilburgse bedrijven langs

12 november TILBURG - Wat nu niet kan: studenten op zoek naar een eerste baan of afstudeerstage in een bus langs bedrijven rijden. Wat wel kan: die twee partijen digitaal met elkaar in contact brengen. Precies dat gebeurt momenteel in Tilburg.