Man loopt met geslachtsdeel uit broek en wordt aangehouden in Tilburg

Schrijver Gerrit Komrij was een hebzuchti­ge holbewoner als het om boeken draaide

Kun je geen boekhandel voorbijlopen zonder dat je bloeddruk oploopt en je jachtinstinct ontwaakt? Dan is Desiderata, een club voor bibliofielen in Tilburg, iets voor jou. Schrijver Gerrit Komrij was zo’n boekengek. Hij zei als verzamelaar een op buit beluste, hebzuchtige holbewoner te zijn. Tien jaar na zijn dood komt Desiderata met een nieuwe uitgave van zijn lezing Crisis in de bibliofilie.

