Man loopt op sokken en met bijl door Tilburg en bedreigt agenten: vluchtpoging strandt

Nadat de man in de boeien was geslagen probeerde hij te vluchten. Dat lukte niet. In de flatwoning van de twee lag bovendien een voorraad hennep.

Getuigen belden vrijdagmiddag de politie nadat zij de man op zijn sokken zagen rondlopen door de Mahlerstraat. Hij zou een hakbijl in zijn hand hebben. Meerdere politie-eenheden rukten uit.

Hennep

Op aanwijzing van de getuigen kon de amokmaker getraceerd worden in een flatwoning, meldt de politie een dag nadien. Hij had de hakbijl op dat moment niet meer bij zich. De man werd gefouilleerd en bleek een geldbedrag en een handelsvoorraad hennep bij zich te hebben.

De verdachte, die in de flat woonde, is aangehouden voor het bezitten en mogelijk verhandelen van de drugs en van het mogelijk witwassen. ,,De hakbijl stond nog bij zijn voordeur. Net voordat de verdachte in een surveillanceauto werd geplaatst probeerde hij, met handboeien om, weg te rennen. Vluchten kon niet meer, hij werd direct tegen de grond gedrukt door de agenten en alsnog in de auto gezet.”

Partner