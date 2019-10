Man meerdere keren in rug gestoken in centrum Tilburg, verdachte (51) aangehouden

Zangeres Camilla Blue eert haar pleegou­ders met concert in Paradox

2 oktober TILBURG - Haar nieuwe single ‘When I get home’ is een eerbetoon aan haar pleegouders. Camilla Blue brengt het nummer zaterdagavond met haar band bij Paradox. De zangeres (haar werkelijke naam is Joyce Deijnen) is ambassadrice pleegzorg bij Oosterpoort, organisatie voor jeugdhulp. Pleegouders en kinderen die in een pleeggezin wonen of woonden mogen voor de helft van de prijs naar het concert.