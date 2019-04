Man met kettingslot beledigt agenten in Tilburg, mogelijk auto's beschadigd

Bestuurder valt in slaap achter het stuur en ramt informatie­paal in Kaatsheu­vel

22 april KAATSHEUVEL - Een bestuurder is maandagavond rond tien uur op de Marktstraat in Kaatsheuvel achter het stuur in slaap gevallen. De bestuurder ramde daarbij een informatiepaal van de gemeente Loon op Zand en kwam op de stoep net voor een terras tot stilstand.