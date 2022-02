Man met mes overvalt snackbar in Tilburg

Carnaval De vijftigste Keutel is dunner, maar carnavals­krant heeft wel gouden confetti

UDENHOUT - Stichting Karnaval Udenhout trok in 2021 De Keutel in. Geen carnaval, dan ook geen carnavalskrant. Dit jaar ligt het lijfblad van D’n Haozenpot bij elk huis in het dorp op de deurmat. Het is de vijftigste editie, met pagina’s met gouden confetti.

24 februari