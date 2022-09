Man met schotwond in been aangetroffen in Tilburg, vuurwapen ligt in de buurt

Cultuurdra­gers helpen ambitieus HC Tilburg: ‘We hebben een jasje uitgedaan’

Geen duels meer met Bloemendaal, Kampong of Pinoké, maar spelen tegen HBS, Gooische of Push. Dat is de harde realiteit voor de mannen van HC Tilburg. Cultuurdragers Jip Krens (31), Sander Visser (29), Felix Gulinck (29) en Thijs Bams (30) bleven na degradatie de club trouw en jagen met een nieuwe technische staf in de promotieklasse op eerherstel.

