Man met spoed naar het ziekenhuis na huiselijk ongeval in tuin in Oirschot

Actiegroep bestookt Brabantse CDA-leden met mails: ‘Zeg alstu­blieft nee tegen coalitie met FvD’

20:19 DEN BOSCH - Zeg nee tegen een coalitie met FvD. Dat is de boodschap in de mails waarmee actiegroep We ARE 1 CDA-leden in Brabant bestookt. Het partijbestuur noemt de actie ‘bijzonder spijtig’ en beraadt zich op mogelijke stappen als de actiegroep niet stopt.