Man mogelijk door vier mensen beroofd en mishandeld bij het TalentSquare in Tilburg

Nachttrein terug in Brabant? ‘NS is geen menukaart’

10:02 Tilburg, Den Bosch, Breda, Eindhoven en Helmond. Allemaal hebben ze het weer over het gemis van de nachtverbinding met de Randstad. De NS wil best praten. ‘Maar we zijn niet een menukaart waar je zomaar even iets kan bestellen’.