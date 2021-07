Man onwel tijdens leegzuigen beerput, hulpdiensten rukken massaal uit

De man was samen met een collega bezig om een beerput te legen toen hij zich door de dampen duizelig begon te voelen en even later onwel werd. Met onbekende verwondingen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Politie, brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar het is onduidelijk of deze ook daadwerkelijk geland is.