Man opgepakt na achtervolging over de weg en via het spoor in Tilburg

VIDEO Porsche in brand gestoken op bospad in Oisterwijk

10:57 OISTERWIJK - Een gestolen Porsche is zondagochtend vroeg achtergelaten op de Hoevenseweg in Oisterwijk en vervolgens in brand gestoken. Van het voertuig is weinig meer over. Wandelaars troffen de uitgebrande Porsche aan en waarschuwden rond 07.30 uur de politie.