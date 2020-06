Man opgepakt voor dreigen met mes in Spoorpark in Tilburg

Luchtdruk in riool Kwaadeind­straat in Tilburg werd te groot: ‘Overal fonteinen, de stoep leek te dansen’

9:23 TILBURG - Daags na het spectaculair opspuitende water uit het riool in de Kwaadeindstraat in Tilburg, is de oorzaak duidelijk: regenwater stuwde zoveel lucht vooruit door de buizen dat een luchtregel-klep het niet aan kon. De lucht zocht een weg via het zand en de zwakste plekken in de straat naar buiten.