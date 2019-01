Man overlijdt na onwelwording op Bredaseweg in Tilburg

Vlak na de lantaarnpaal kwam de wagen tot stilstand. Het voertuig had slechts lichte schade, maar de bestuurder was er ernstig aan toe. Omstanders en hulpdiensten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Omdat aanvankelijk niet helemaal duidelijk was of de man voor of na de botsing onwel was geworden, deed de politie onderzoek. Een schouwarts stelde later op de middag vast dat hij een natuurlijk dood was gestorven.