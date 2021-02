Man racet met crossbrommer door Tilburg en krijgt 10 (!) bekeuringen

VIDEO Rolstoeler Michael Roks kan dankzij een Covebo-ploeg­je weer de straat op: sneeuw geruimd

12 februari TILBURG ,,Kan écht niet in deze tijd.” Dat dacht Sanne Kivits toen ze in het Brabants Dagblad het verhaal van Michael Roks las. De Tilburger kon in zijn rolstoel het huis niet uit. Sneeuw en plakkaten ijs blokkeerden de looppaden voor de zorgwoningen aan het Bodehof in hartje Tilburg.