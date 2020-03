Man reed weliswaar door rood, maar heeft geen juridische schuld aan ongeluk in Tilburg

Goirles stel gestrand in Marakkech: ‘wanneer zien we de kinderen weer?’

12:47 MARAKKECH/GOIRLE - Wat een leuk uitje had moeten worden naar Marokko, is uitgelopen op een bang avontuur. Een Goirles stel zit vooralsnog vast in Marakkech. ,,Als het tegenzit, moeten we hier nog weken blijven.”