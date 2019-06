Man rijdt onder invloed van drugs, zonder rijbewijs op gestolen snorfiets door Tilburg én heeft nog celstraf openstaan

Bewoners Sibelius­flat (12 verdiepin­gen) moeten over de trap, beide liften zijn stuk

15:49 TILBURG - De 144 huishoudens in de flat Moleneind in Tilburg-Noord wachten met smart op liftinstallatiebedrijf Kone. Ze hopen dat die er maandag in slaagt een van de twee liften in het gebouw met twaalf verdiepingen weer aan de praat te krijgen.