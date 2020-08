Man rijdt twee lantaarnpalen uit de grond in Tilburg, Burgemeester Letschertweg afgezet

B en W Goirle: ‘Kermis Riel kan op veilige manier’

15:07 RIEL - B en W van Goirle zijn van mening dat de kleinschalige kermis in Riel op een veilige manier, met inachtneming van de coronamaatregelen, is te organiseren. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de VVD. Die raadsfractie maakt zich zorgen over het doorgaan van de kermis.