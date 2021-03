Man rookt sigaret op perron in Tilburg en mishandelt NS-medewerker die hem daarop aanspreekt

Nieuw megapro­ject in centrum Tilburg in de startblok­ken: de Stadswin­kel

28 februari TILBURG - Net nu ambtenaren hun eerste stappen zetten in het spiksplinternieuwe stadhuis, staat alweer een nieuw megaproject op stapel in het centrum van Tilburg. Volgende maand gaat de schop opnieuw de grond in: de oude bibliotheek en het naastgelegen stadskantoor 2 aan het Koningsplein worden in ruim twee jaar getransformeerd tot de Stadswinkel.