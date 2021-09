Man slaat horecaportier in gezicht in Tilburg omdat er geen plek is op het terras

toekomstteam Jonge ijshockey­ers in Tilburg klaarsto­men voor het hoogste niveau: ‘Trappers is echt een voorbeeld in Nederland’

16 september Via Facebook kondigde ijshockeyer Levi Houkes (29) afgelopen juli zijn pensioen aan. Nu stoomt hij als trainer samen met Dennis ten Bokkel (42) talenten uit het toekomstteam van de Tilburg Trappers klaar voor de Oberliga. ,,Ons seizoen is eigenlijk geslaagd als we spelers aan het eerste kunnen leveren.”