Man slaat ruit kapot en springt uit trein op station in Tilburg

Arbeidsmi­grant spekt in Goirle opbrengst toeristen­be­las­ting

10:13 GOIRLE - Arbeidsmigranten die wonen in een 'hotel', doen een flinke duit in het zakje toeristenbelasting van de gemeente Goirle. Was de opbrengst van de toeristenbelasting in Goirle in het jaar 2017 ongeveer 23.000 euro, in 2018 was dat 42.000 euro.