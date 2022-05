Man stapt in auto en richt vuurwapen op vrouwen

Update Twee gewonden bij incidenten na Willem II-FC Utrecht, politie en club doen onderzoek

TILBURG - Bij meerdere incidenten na de wedstrijd tussen Willem II en FC Utrecht zijn zondagmiddag twee supporters gewond geraakt. Dat meldt de politie. Na het duel werden in het Koning Willem II-stadion voorwerpen over en weer gegooid tussen thuissupporters en fans in het uitvak. Ook werd een supporter van de Tilburgse club geslagen en geschopt op het veld, is te zien op filmbeelden. De politie en Willem II doen onderzoek naar de incidenten.

19 mei