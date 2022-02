Man steelt razendsnel elektrische fietsen in Brabant met loper: slot binnen seconden open

De dief sloeg afgelopen september toe in zeker drie Brabantse plaatsen. Op 6 september stal hij een elektrische fiets in Moergestel, waar de man voor de ingang van de Jumbo het slot binnen enkele seconden forceert en wegfietst. Ook drie dagen later was het raak: op 9 september nam hij twee elektrische fietsen mee in Bladel en Hapert, wederom vlak voor de deur van een supermarkt.

E-bikes vaker gestolen

Elektrische fietsen worden in de afgelopen jaren steeds vaker gestolen: het aantal diefstallen van e-bikes is in twee jaar tijd met 75 procent toegenomen, zo blijkt uit recente cijfers. In Nederland werd vorig jaar 22.593 keer aangifte gedaan van een gestolen elektrische fiets. Een kwart meer dan in 2020 en liefst driekwart meer dan in 2019.