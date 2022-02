Man tijdens verkoopdeal in Tilburg met vuurwapen beroofd van spullen

Video Woningover­val in Tilburg, politie zoekt tevergeefs naar daders in omgeving

TILBURG - Op een woning aan de Muiderslotstraat in Tilburg is in de nacht van zondag op maandag een overval gepleegd. Meerdere daders drongen de woning binnen en gingen er uiteindelijk vandoor met geld en telefoons, meldt de politie.

7 februari