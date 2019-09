Man uit Oisterwijk verliest rijbewijs na drugscontrole in Tilburg

VIDEO Close-Act uit Tilburg boos over plagiaat. Voorstel­ling ’Globe’ door Portugezen nagemaakt

14:50 TILBURG - Close-Act, het Tilburgse locatietheatergezelschap dat met grote spektakels de wereld over reist, is verbolgen over een voorstelling op festival Sexta 13 in het Portugese Montalegre. Dit spektakel is qua beeld en sfeer identiek aan 'Globe’. Dat is een openluchtproductie van Close-Act met muziek, theater en acrobatiek, op en bij een immense wereldbol. Close-Act speelde 'Globe’ dit jaar nog in de buurt van Porto.