Man uit Riel vrij voor steken broer, ‘hij is genoeg gestraft’

Kledingkas­ten met Tilburgse kunst, foto's, keramiek en schilderij­en in de Nieuwland­straat

10:08 TILBURG - De automatiek met pakjes kunst in de LocHal is inmiddels een vertrouwd gezicht. In veel Nederlandse steden staan inmiddels van die automaten. Bedenker Ro-Nalt Schrauwen uit Tilburg zet nu zijn schouders onder Kunstenaars in de Kast!; een nieuwe manier om publiek op een laagdrempelige manier met kunst in aanraking te brengen.