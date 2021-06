Man uit Tilburg in eigen auto mishandeld, politie zoekt drie jongens

Nog sloop in Tilburg, toch is bouw 76 meter hoge woontoren in Groningen allang begonnen: ‘Net een Meccano-doos’

11:17 TILBURG - Terwijl de sloop nog niet eens is afgerond op de hoek van de Spoorlaan, is de bouw van De Bankier al in volle gang. De gevel wordt in Groningen gebouwd, ligt daar in flinke delen op transport naar Tilburg te wachten. Anders is het niet te doen om zo’n hoge toren - 76 meter - op zo’n miniem lapje bouwterrein uit de grond te trekken.