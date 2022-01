Man valt tijdens werkzaamheden van dak in Dongen: gewond naar het ziekenhuis

‘Hilvaren­beek is geen Amsterdam: geef ons ruimte voor maatwerk’

HILVARENBEEK - De Gelderstraat in Hilvarenbeek is niet de Kalverstraat in Amsterdam. En bovendien is 94 procent van de inwoners in Hilvarenbeek gevaccineerd tegen corona. Daarom pleit burgemeester Evert Weys voor maatwerk als het gaat om de lockdown. ,,Wij zijn best in staat om daar goede afspraken over te maken.”

13 januari