Man verliest macht over het stuur en botst tegen boom in Rijen

Doorbraak Jannes Heuvelmans met FOURCE: ‘Op straat ben ik gewoon Jannes’

12:30 BERKEL-ENSCHOT In november vorig jaar deed Jannes Heuvelmans met zijn boyband FOURCE mee aan het Junior Eurovisiesongfestival in Georgië. Ze werden vierde, maar kregen wel de meeste publieksstemmen. De hoofdprijs sleepten ze in 2018 in de wacht: doorbreken in Nederland.