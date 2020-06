Man vernielt eigen auto en dreigt gaskraan van woning open te draaien in Tilburg

Broers in Loon op Zand bekvechten totdat een het zat is: ‘Ik steek je in je flikker’

19:00 BREDA/LOON OP ZAND - Over en weer zaten ze elkaar te klieren op de app. De broers uit Loon op Zand hebben 'een bijzondere relatie', zo merkte politierechter Beudeker gisteren op in de Bredase rechtbank. Het is steeds een kwestie van aantrekken en afstoten, zo was duidelijk op te maken uit de appwisseling. Tot R. van B. (28) het zat is. ,,Ik steek je met een mes in je flikker", schrijft hij aan zijn broer. Die daarvan een maand later aangifte doet.