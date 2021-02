Man vernielt meerdere auto's in Tilburg, verdachte aangehouden

Tilburgse scholen gaan komende week 'gewoon' open, al zal dat soms wel pas dinsdag zijn

4 februari TILBURG - Alle basisscholen in Tilburg en omgeving gaan komende week ‘gewoon’ open, hebben de schoolbesturen verenigd in T-PrimaiR afgesproken. Wel is maandag mogelijk niet overal haalbaar. ,,Maar vanaf dinsdag zal er op alle scholen weer fysiek les zijn", kondigt Marius Liebregts aan.