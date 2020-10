Man vernielt ruit met stoeptegel in Tilburg ‘na langlopend conflict’

Een band lek steken omdat hij haar zag, ‘dan raak ik in de war’

5 oktober TILBURG/BREDA - Het ging eigenlijk best goed met Antoon H. (46) uit Tilburg. Totdat hij ‘dat vrouwtje’ weer tegenkwam. ,,Als ik haar zie, dan schiet het in mijn kop. Dan raak ik in de war", legt hij uit aan de politierechter in Breda. Die wil weten waarom hij een band van een bestelbus zomaar uit het niets lek stak.