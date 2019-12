Man veroorzaakte ongeluk op A58 onder invloed wodka en speed: 7 maanden cel geëist

Kopstuk Til­burgs-Turk­se drugsbende krijgt in hoger beroep lagere straf: 15 jaar cel

16:06 TILBURG - Zelf ontkent hij, maar het gerechtshof in Den Bosch gelooft hem niet. Dus moet Zekeriya K. 15 jaar de cel in voor een poging tot moord in Tilburg, wapenbezit en drugshandel. De straf valt een stuk lager uit dan eis van justitie.