Man vraagt via Tikkie 1,40 euro voor treinkaartje op station Tilburg, rooft daarna geld van bankrekening

De rechtbank in Den Haag vindt dat er genoeg bewijs is dat de verdachte op 15 oktober 2019 rond 22.15 uur in de stationshal van Tilburg iemand heeft opgelicht. Hij vroeg daar aan reizigers om € 1,40 naar zijn bankrekening over te maken, omdat hij geld tekort kwam voor een treinkaartje. De dader zei dat hij een Tikkie kon sturen met een QR-code. Het scannen van de QR-code gebeurde met de ING-app van het het slachtoffer. Uiteindelijk heeft het slachtoffer daarbij ook nog een bevestigingscode ingevoerd. Toen hij een dag later nietsvermoedend op zijn ING-bank app keek, zag hij dat er ruim 500 euro was afgeschreven met een app via een nieuwe telefoon. De dader heeft later ook nog geprobeerd duizend euro over te maken naar een andere rekening.