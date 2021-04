Man vrijgesproken van misbruik jonge dochter: ‘Met het besef dat uitkomst heel lastig zal zijn’

Bierfesti­val Mout maakt terugkeer in het Spoorpark

26 april TILBURG - In 2019 streek het als eerste bierfestival neer in het Spoorpark, nu is Mout er weer als de kippen bij om - nu het weer een beetje lijkt te kunnen - iets in het Tilburgse park op te zetten. Eind augustus wil het festival zich aan de tweede Spoorpark-editie wagen, binnen de richtlijnen van het RIVM.