Man weigert autogordel te dragen en scheldt agenten uit in Tilburg

Twee jongens (17 en 18) aangehou­den na schietinci­dent in Tilburg

10:33 TILBURG - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur twee Tilburgse jongens van 17 en 18 jaar op de Noordhoekring in Tilburg aangehouden. Ze zijn verdachten in een schietincident op de Bernard Loderstraat, dat ongeveer tien minuten eerder plaatsvond. Daarbij raakte niemand gewond, waarschijnlijk is met knalpatronen geschoten.