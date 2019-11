Man wordt aangereden en belandt onder aanhanger in Tilburg

Willem II-trai­ner Koster: ‘We hebben Sparta geen moment in de wedstrijd laten komen’

21:51 Vooral de manier waarop Willem II vandaag de goals maakte stemde Koster tevreden. ,,Dit is wat we willen zien. We hebben vorige week ook heel veel kansen gecreëerd maar we hebben ze vandaag gemaakt. We hebben dat vorige week minder gedaan.”